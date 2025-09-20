«Si j’étais gladiateur, gladiatrice ?» Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

«Si j'étais gladiateur, gladiatrice ?» 20 et 21 septembre Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans l’univers fascinant des gladiateurs et gladiatrices de l’Antiquité grâce à une exposition immersive et interactive ! Fruit de trente ans de recherche en archéologie expérimentale, l’exposition déconstruit les idées reçues pour révéler la réalité historique, sociale et sportive de la gladiature romaine. Le parcours invite les visiteurs à endosser un personnage, à s’entraîner comme un gladiateur et à découvrir les armes, les armures et la vie quotidienne de ces combattants mythiques. Pensée pour toute la famille, l’exposition propose également des jeux et des activités pour les plus jeunes.

Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim 1 Rue Robert Schuman, 57200 Bliesbruck Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est 03 87 35 02 20 https://www.archeo57.com https://www.mosl.fr/fr/fiche-sit/sites-passionnement-moselle/f947000844_parc-archeologique-europeen-de-bliesbruck-reinheim;https://www.facebook.com/ParcarcheologiqueeuropeendeBliesbruckReinheim Aménagé dans la vallée de la Blies, le Parc archéologique européen de Bliesbruck–Reinheim, à cheval sur la frontière franco-allemande, fait découvrir la civilisation gallo-romaine, du Ve siècle avant J.-C. au Ve siècle après J.-C. Bliesbruck a vu renaître les vestiges d’une petite ville gallo-romaine, avec ses thermes publics présentés dans un pavillon muséal, ses quartiers artisanaux et commerciaux, ainsi que sa zone expérimentale : boulangerie, poterie, potager. Reinheim offre aux yeux du public une vaste villa gallo-romaine et une reconstitution muséographique de la tombe de la princesse de Reinheim.

