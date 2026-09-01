Si Kaj Li Espace Saint Roch Rochebaudin

Informations pratiques

Rochebaudin

Si Kaj Li

Espace Saint Roch 2 place Achard Rochebaudin Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Samedis de l’Espace Saint Roch, nous recevons le duo Si Kaj Li qui nous interprètera de la musique et des chants tziganes et latinos.

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Espace Saint Roch 2 place Achard Rochebaudin 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

As part of the « Samedis de l’Espace Saint Roch » series, we are pleased to welcome the duo Si Kaj Li, who will perform Gypsy and Latin music and songs for us.

L’événement Si Kaj Li Rochebaudin a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux