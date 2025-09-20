Si la Cassine m’était contée Journées européennes du Patrimoine Vendresse

Si la Cassine m’était contée Journées européennes du Patrimoine Vendresse samedi 20 septembre 2025.

Si la Cassine m’était contée Journées européennes du Patrimoine

Eglise de la Cassine Vendresse Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, Cassina Patrimoine vous invite à l’église du village de La Cassine les 20 et 21 septembre.Au programme 14h à 18h exposition de peintures et photos15h Conférence « La Cassine Vendresse site historique Grimaldi de Monaco, projection et textes inédits racontés « Si La Cassine m’était contée »

.

Eglise de la Cassine Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 6 80 33 52 13 m-fbarbe@orange.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, Cassina Patrimoine invites you to the village church of La Cassine on September 20 and 21.on the program:2pm to 6pm: exhibition of paintings and photos3pm: Conference « La Cassine Vendresse, historic Grimaldi site of Monaco, projection and unpublished texts told « Si La Cassine m’était contée »

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals lädt Cassina Patrimoine Sie am 20. und 21. September in die Dorfkirche von La Cassine ein.Programm:14h bis 18h: Ausstellung von Gemälden und Fotos15h: Vortrag « La Cassine Vendresse site historique Grimaldi de Monaco, Projektion und unveröffentlichte Texte erzählt « Si La Cassine m’était contée » »

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, Cassina Patrimoine vi invita nella chiesa del villaggio di La Cassine il 20 e 21 settembre.In programma:ore 14.00-18.00: mostra di dipinti e fotografie ore 15.00: conferenza « La Cassine Vendresse, un sito storico dei Grimaldi a Monaco, proiezione e testi inediti « Si La Cassine m’était contée » (« Se La Cassine mi fosse raccontata »)

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, Cassina Patrimoine le invita a la iglesia del pueblo de La Cassine los días 20 y 21 de septiembre.En el programa:De 14:00 a 18:00: exposición de cuadros y fotos3:00: conferencia « La Cassine Vendresse, un lugar histórico de Grimaldi en Mónaco, proyección y textos inéditos « Si La Cassine m’était contée » (« Si La Cassine me fuera contada »)

L’événement Si la Cassine m’était contée Journées européennes du Patrimoine Vendresse a été mis à jour le 2025-08-31 par Ardennes Tourisme