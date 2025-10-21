Si la Hume m’était contée Gujan-Mestras

Si la Hume m’était contée

Gujan-Mestras Gironde

Quartier balnéaire de Gujan-Mestras depuis la création du Syndicat d’Initiative en 1927, La Hume a pourtant une histoire beaucoup plus ancienne.

Remontez le temps jusqu’au début du XXème siècle,pour découvrir les lieux et personnages qui ont fait vivre La Hume. Ce quartier, au départ pauvre et isolé, a réussi au fil des années à évoler et devenir ce qu’il est aujourd’hui. .

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 66 12 65 tourismegujanmestras@terraostra.com

