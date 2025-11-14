Si la mémoire sourit, par Jouer pour rire ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes

Si la mémoire sourit, par Jouer pour rire ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 14 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

3 amis de longue date. Le ciel leur tombe sur la tête ! Perdre la santé, la mémoire ou même la vie, ce n'est pas rien. Mais il y a l'humour et la vérité… l'amitié y survivra-t-elle ?

Le théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes – accueille la troupe Jouer pour rire pour « Si la mémoire sourit », une pièce de Martin Lafon.

Trois amis de longue date : David, Vincent et Jésus. Le ciel leur tombe sur la tête ! Perdre la santé, la mémoire ou même la vie, ce n’est pas rien. Alors, il y a la tentation des faux-fuyants et du déni. Heureusement, il y a l’humour et aussi la vérité… l’amitié y survivra-t-elle ?

* Tarifs : 8 €. 5 €

* Durée : 1h15

Réservez vos places en ligne (adec-theatre-amateur.fr) ou par téléphone (02 99 33 20 01) ou par mail ([contact@adec-theatre-amateur.fr](mailto:contact@adec-theatre-amateur.fr)).

contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01 https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/un-fil-a-la-patte-ven-14-nov-a-20h30

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine