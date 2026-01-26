Si la mer(e) m’était conté Maison Garonne Boé

Si la mer(e) m’était conté

Contes d’eau douce, d’eau vive ou d’eau salée… ou comment les petits ruisseaux font les grandes rivières et l’eau se fraie toujours un chemin vers l’océan. Ce spectacle sensible de la Compagnie Impul’Sons embarque petits et grands dans un voyage au cœur du monde marin, et plus loin encore…

Maison Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Si la mer(e) m’était conté

Contes d?eau douce, d?eau vive ou d?eau salée? or how little streams make big rivers, and water always makes its way to the ocean. This sensitive show by Compagnie Impul?Sons takes young and old on a journey to the heart of the marine world, and beyond?

