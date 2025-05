Si la nature m’était contée – Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes, 31 mai 2025 16:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-31 16:00 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 99

Balade contéeAu cours d’une balade sensorielle dans un parc, les enfants découvriront des histoires autour des grandes feuilles et des petites bêtes.À partir de 18 mois

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/ bm-nord@mairie-nantes.fr