Si la nature m’était contée Médiathèque Floresca Guépin Nantes vendredi 1 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-21 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Balade contée en partenariat avec la direction Nature et JardinAu cours d’une balade dans un parc, deux voix s’entremêleront : l’une pour raconter la nature, ses oiseaux, ses arbres et ses petites bêtes, tandis que l’autre racontera des histoires dont le thème est la nature. À partir de 3 ans.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/