Si la Nature pouvait parler par Lemanoé Maison Bleue Haute-Goulaine

Si la Nature pouvait parler par Lemanoé

Maison Bleue 136 Route du Pont de l’Ouen Haute-Goulaine Loire-Atlantique

Début : 2025-07-14 14:00:00

fin : 2025-07-18 17:00:00

2025-07-14 2025-07-20

DU 29 JUIN AU 3 AOÛT « Si la Nature pouvait parler » de Lemanoé, artiste peintre

Artiste peintre Nantaise, autodidacte et formée à l’école des Beaux-Arts, Lemanoë travaille la couleur et la matière en simultané de façon spontanée et instinctive. Le choix du sujet se fait en fonction d’une thématique, d’une histoire ou tout simplement d’une émotion. Au travers du style abstrait, elle cache, gratte, dévoile, masque et mets en lumière. L’abstrait permet à chacun de se projeter et d’y voir quelque chose de différent et c’est ce que cette artiste recherche aiguiser le sens de l’observation et la subjectivité de chacun. Chaque peinture est une interpellation à cela même si le titre peut donner un indice sur le sujet. Entrez dans sa peinture et gardez l’œil ouvert ! .

Maison Bleue 136 Route du Pont de l’Ouen Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 43 87 28 19 animation.lmb@hautegoulaine.fr

English :

JUNE 29 TO AUGUST 3 « Si la Nature pouvait parler » by painter Lemanoé

German :

VOM 29. JUNI BIS 3. AUGUST « Wenn die Natur sprechen könnte » von Lemanoé, Malerin

Italiano :

DAL 29 GIUGNO AL 3 AGOSTO « Si la Nature pouvait parler » del pittore Lemanoé

Espanol :

29 DE JUNIO AL 3 DE AGOSTO « Si la Nature pouvait parler » del pintor Lemanoé

L’événement Si la Nature pouvait parler par Lemanoé Haute-Goulaine a été mis à jour le 2025-06-29 par Destination Vignoble Nantais