Si l’Abbaye m’était contée Chatel-Chéhéry

Si l’Abbaye m’était contée

Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Place limitée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Durée du spectacle 1hDéambulation théâtrale à la bougie sur les légendes ardennaises. On a dit des légendes qu’elles étaient plus vraies que l’Histoire… Elles sont passées de bouche en bouche, au fil des siècles, et comme les murs ont des oreilles, ceux de l’Abbaye de Chéhéry les ont recueillies dans leurs pierres… Lors d’une nuit exceptionnelle, éclairée à la bougie, des personnages étranges et fantasques vous guideront à travers ces récits d’aventures, où le diable s’en mêle, où les bêtes sauvages rodent, et où les amoureux tentent malgré tout de s’unir… Et si vous vous demandez si tout cela est vrai ? Absolument !4ème édition

.

Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est accueil.lestourelles@wanadoo.fr

English :

Running time: 1hA candlelit theatrical tour of Ardennes legends. It has been said that legends are truer than history? They have been passed down from mouth to mouth over the centuries, and just as walls have ears, those of Chéhéry Abbey have collected them in their stones? During an exceptional candlelit night, strange and whimsical characters will guide you through these tales of adventure, where the devil gets involved, wild beasts prowl, and lovers try in spite of everything to unite? And if you’re wondering if it’s all true? Absolutely! 4th edition

German :

Dauer der Vorstellung: 1 StundeTheatralische Wanderung bei Kerzenlicht über die Legenden der Ardennen. Man hat den Legenden nachgesagt, dass sie wahrer als die Geschichte sind Sie wurden im Laufe der Jahrhunderte von Mund zu Mund weitergegeben, und da Mauern Ohren haben, haben die Mauern der Abtei von Chéhéry sie in ihren Steinen aufgeschnappt? In einer außergewöhnlichen Nacht mit Kerzenlicht werden Sie von seltsamen und fantasievollen Figuren durch diese Abenteuergeschichten geführt, in denen der Teufel seine Finger im Spiel hat, wilde Tiere umherstreifen und Verliebte versuchen, sich zu vereinen Und wenn Sie sich fragen, ob das alles wahr ist? Auf jeden Fall!4

Italiano :

Durata: 1 oraUn tour teatrale a lume di candela delle leggende delle Ardenne. È stato detto che le leggende sono più vere della storia? Sono state tramandate di bocca in bocca nel corso dei secoli e, così come i muri hanno orecchie, quelli dell’Abbazia di Chéhéry le hanno raccolte nelle loro pietre? In una notte eccezionale, a lume di candela, strani e stravaganti personaggi vi guideranno attraverso questi racconti di avventura, dove il diavolo si intromette, le bestie selvagge si aggirano e gli innamorati cercano nonostante tutto di unirsi? E se vi state chiedendo se è tutto vero? Assolutamente sì! 4a edizione

Espanol :

Duración: 1 horaUn recorrido teatralizado a la luz de las velas por las leyendas de las Ardenas. Se ha dicho que las leyendas son más verdaderas que la historia.. Se han transmitido de boca en boca a lo largo de los siglos, y al igual que los muros tienen oídos, los de la abadía de Chéhéry las han recogido en sus piedras? Durante una noche excepcional, iluminada por la luz de las velas, extraños y caprichosos personajes le guiarán a través de estos relatos de aventuras, donde el diablo se involucra, las fieras salvajes merodean y los amantes intentan a pesar de todo unirse? ¿Y si se pregunta si todo es verdad? Absolutamente! 4ª edición

L’événement Si l’Abbaye m’était contée Chatel-Chéhéry a été mis à jour le 2025-10-23 par Ardennes Tourisme