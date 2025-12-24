Si le coeur vous en dit – Visite guidée de l’expo À coeurs ouverts, Musée Dobrée Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-03 14:00 – 15:30

Gratuit : non 12 € / 9 € / 2 € 12 € / 9 € / 2 €Le billet comprend l’entrée de l’exposition, la visite guidée et l’entrée pour les collections permanente Billetterie : musee-dobree.fr Tout public, En famille, Jeune Public

Visite guidée de l’exposition « À cœurs ouverts » : la première grande exposition du musée Dobrée depuis sa réouverture ! En compagnie d’une médiatrice ou d’un médiateur, parcourez les 5 séquences de l’exposition temporaire, pour interroger le rôle du cœur, à la fois organe humain, motif universel, symbole d’amour, de foi, de courage, de paix et de vie. Durée : 1h30 exposition du 17 octobre 2025 au 1er mars 2026Visites guidées du mercredi au dimanche à 14h (sauf 1ers dimanches du mois)

Musée Dobrée Centre-ville Nantes 44000

02 40 71 03 50 https://www.musee-dobree.fr/ musee.dobree@loire-atlantique.fr https://www.musee-dobree.fr/44/visites/exposition-a-coeurs-ouverts/dobree_10839



