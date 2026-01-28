Si le Seignanx m’était conté | Mystères & croyances populaires Lieu dévoilé à l’inscription Saint-Martin-de-Seignanx
Lieu dévoilé à l’inscription Bourg Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Gratuit
Voilà venu le premier nouveau rendez-vous 2026 de Si Le Seignanx m’était conté… . Cette fois-ci à Saint-Martin de Seignanx, autour des mystères et des croyances populaires.
Sorcières et marécages, pleine lune et loups-garous, eaux miraculeuses, plantes guérisseuses et médecine artisanale, nos ancêtres gascons avaient de quoi faire !
Venez découvrir les fake news d’antan, et qui sait, apprendre une ou deux recettes mystérieuses, qui malgré tout, fonctionnent peut-être…
Lieu de rendez-vous communiqués au moment de votre inscription.
RDV à 18h. Durée 2h30. .
