Si le Seignanx m’était conté | Mystères & croyances populaires Lieu dévoilé à l’inscription Saint-Martin-de-Seignanx

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Voilà venu le premier nouveau rendez-vous 2026 de Si Le Seignanx m’était conté… . Cette fois-ci à Saint-Martin de Seignanx, autour des mystères et des croyances populaires.

Sorcières et marécages, pleine lune et loups-garous, eaux miraculeuses, plantes guérisseuses et médecine artisanale, nos ancêtres gascons avaient de quoi faire !

Venez découvrir les fake news d’antan, et qui sait, apprendre une ou deux recettes mystérieuses, qui malgré tout, fonctionnent peut-être…

