Si Le Touquet m’était conté…

Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2025-11-28

fin : 2026-01-04

2025-11-28

Chaque année, le Touquet-Paris-Plage se pare de mille feux pour les fêtes de fin d’année.

Manèges, animations enchantées, village de Noël, balades en calèche, labyrinthe magique, patinoire, spectacles et décorations féériques sont au rendez-vous pour émerveiller petits et grands.

Vendredi 28 novembre 2025

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL.

Jardins du Palais des Congrès.

En présence du Père Noël et de l’Harmonie Jazz Band.

Samedi 13 décembre 2025

A partir de 18h00 La Grande Parade de Noël en cœur de ville

Entrez dans la magie de Noël ! La Grande Parade de Noël vous invite pour un fabuleux voyage musical. Petits et grands pourront assister à un cortège exceptionnel des chars lumineux 100% électrique, des tableaux féériques, des personnages fantastiques, près de 200 danseurs et figurants réunis pour un spectacle unique… Embarquez avec nous pour un voyage extraordinaire à travers la ville et vivez un moment inoubliable en famille au Touquet-Paris-Plage !

Tout le programme bientôt en ligne sur noelautouquet.fr .

Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

English :

Every year, Le Touquet-Paris-Plage is decked out in a thousand lights for the festive season.

Merry-go-rounds, enchanting events, a Christmas village, horse-drawn carriage rides, a magic labyrinth, an ice rink, shows and magical decorations are all on offer to fill young and old with wonder.

German :

Jedes Jahr schmückt sich Le Touquet-Paris-Plage zur Weihnachtszeit mit tausend Lichtern.

Karussells, zauberhafte Animationen, ein Weihnachtsdorf, Kutschfahrten, ein magisches Labyrinth, eine Eislaufbahn, Shows und märchenhafte Dekorationen sorgen bei Groß und Klein für Staunen.

Italiano :

Ogni anno Le Touquet-Paris-Plage si veste di mille luci per le festività natalizie.

Giostre, eventi incantevoli, un villaggio natalizio, gite in carrozza, un labirinto magico, una pista di pattinaggio, spettacoli e decorazioni magiche sono tutte offerte per stupire grandi e piccini.

Espanol :

Cada año, Le Touquet-Paris-Plage se engalana con mil luces para las fiestas.

Tiovivos, eventos encantadores, un pueblo navideño, paseos en coche de caballos, un laberinto mágico, una pista de hielo, espectáculos y decoraciones mágicas para sorprender a grandes y pequeños.

