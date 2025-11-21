Si les objets pouvaient parler Rouen

Si les objets pouvaient parler

Portail des libraires, entrée par la rue Saint Romain, en face de Dames Cakes Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 18:45:00

fin : 2025-12-20 19:45:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-22 2025-12-19 2025-12-20 2026-01-23 2026-01-24 2026-02-20 2026-02-21 2026-03-20

Visite nocturne à la bougie de la cathédrale.

Lorsque que la nuit tombe, tout un monde mystérieux reprend possession de la Cathédrale Notre Dame.

Des statues bavardes qui s’éveillent, un tombeau bougon, un orgue faisant du zèle. À la lueur des lanternes et bougies, qui de mieux pour vous conter les souvenirs des lieux, que ses habitants … ? .

Portail des libraires, entrée par la rue Saint Romain, en face de Dames Cakes Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

