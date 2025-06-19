Si on caf’thé ?

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-12-11 14:00:00

fin : 2025-12-11 16:00:00

2025-12-11

Venez participer à cette discussion et échanger autour d’une sélection de quatre lectures sur des thèmes variés.

La médiathèque de Lapoutroie propose à nouveau, à toutes les personnes intéressées, de se retrouver , pour une discussion littéraire sur une sélection de livres. 0 .

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 59 78 mediatheque@lapoutroie.fr

English :

Come and take part in this discussion and exchange ideas around a selection of four readings on a variety of themes.

German :

Nehmen Sie an dieser Diskussion teil und tauschen Sie sich über eine Auswahl von vier Lesungen zu verschiedenen Themen aus.

Italiano :

Partecipate a questa discussione e scambiate idee su una selezione di quattro letture su diversi temi.

Espanol :

Participe en este debate e intercambie ideas en torno a una selección de cuatro lecturas sobre temas diversos.

L’événement Si on caf’thé ? Lapoutroie a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg