Si on chantait ? Concert Chorale Vendredi 6 juin, 20h30 Maison Cantonale Entrée libre dans la limite des places disponibles

Début : 2025-06-06T20:30:00+02:00 – 2025-06-06T21:45:00+02:00

2 chorales à 4 voix réunissent 40 chanteuses et chanteurs pour partager un répertoire éclectique et dynamique, dans la joie et la bonne humeur !

Ouverture des portes au public à 20h

Maison Cantonale 20 Rue de Châteauneuf, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un concert qui réunit les chorales de Voix Publiques et Se Canto concert chant

