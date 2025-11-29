Si on chantait Un air de vacances Péronne

Si on chantait Un air de vacances

4 Avenue de la République Péronne Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Le groupe vocal péronnais Si on chantait , vous propose le spectacle un air de vacances pour vous projeter le temps d’un concert en été. Une occasion de se rappeler de la période estivale, et de la chaleur de l’été dans les heures sombres de l’automne ! Un moment convivial a passé entre amis, en couple ou en famille.

Des permanences tenues à l’office de tourisme auront lieu les mercredis, de 14h à 16h, et samedis, de 10h à 12h à partir du 25 octobre, vous permettant de réserver directement vos places.

Le groupe vocal péronnais Si on chantait , vous propose le spectacle un air de vacances pour vous projeter le temps d’un concert en été. Une occasion de se rappeler de la période estivale, et de la chaleur de l’été dans les heures sombres de l’automne ! Un moment convivial a passé entre amis, en couple ou en famille.

Des permanences tenues à l’office de tourisme auront lieu les mercredis, de 14h à 16h, et samedis, de 10h à 12h à partir du 25 octobre, vous permettant de réserver directement vos places. .

4 Avenue de la République Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38

English :

The Peron-based vocal group Si on chantait (If we could sing) presents un air de vacances (a vacation tune), a show that will take you back in time to a summer concert. An opportunity to remember the summer period, and the warmth of summer in the dark hours of autumn! A convivial moment to spend with friends, couples or family.

From October 25, tickets will be available at the Tourist Office on Wednesdays, 2-4pm, and Saturdays, 10am-12pm.

German :

Die Vokalgruppe aus Peron Si on chantait , bietet Ihnen die Aufführung un air de vacances an, um Sie für die Dauer eines Konzerts in den Sommer zu versetzen. Eine Gelegenheit, sich in den dunklen Stunden des Herbstes an die Sommerzeit und die Wärme des Sommers zu erinnern! Ein geselliger Moment, den Sie unter Freunden, zu zweit oder mit der Familie verbringen können.

Im Tourismusbüro abgehaltene Sprechstunden werden ab dem 25. Oktober mittwochs von 14 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr stattfinden, sodass Sie Ihre Plätze direkt reservieren können.

Italiano :

Il gruppo vocale di Peron Si on chantait propone uno spettacolo intitolato un air de vacances , per riportarvi indietro nel tempo in un concerto estivo. Un’occasione per ricordare il periodo estivo e il calore dell’estate nelle ore buie dell’autunno! Un momento ideale da trascorrere con gli amici, in coppia o in famiglia.

L’Ufficio del Turismo sarà aperto dal 25 ottobre il mercoledì, dalle 14.00 alle 16.00, e il sabato, dalle 10.00 alle 12.00, per permettervi di prenotare direttamente i vostri biglietti.

Espanol :

El grupo vocal de Perón Si on chantait presenta un espectáculo titulado un air de vacances , para hacernos retroceder en el tiempo en un concierto de verano. Una ocasión para rememorar el periodo estival y el calor del verano en las horas oscuras del otoño Un momento ideal para pasar con amigos, en pareja o en familia.

La Oficina de Turismo estará abierta a partir del 25 de octubre los miércoles, de 14:00 a 16:00, y los sábados, de 10:00 a 12:00, para que pueda reservar directamente sus entradas.

L’événement Si on chantait Un air de vacances Péronne a été mis à jour le 2025-10-11 par OT HAUTE SOMME PERONNE