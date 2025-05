« Si on lisait ? »… au jardin – Rue du Puits Saint-Jean Parthenay, 7 juin 2025 10:30, Parthenay.

Deux-Sèvres

« Si on lisait ? »… au jardin Rue du Puits Saint-Jean Jardin Férolle d'inspiration médiévale Parthenay Deux-Sèvres

Gratuit

RDV d’échanges littéraires au grand air ! On vous invite à vous installer au jardin, tout en parlant de vos coups de coeur littéraires.Amenez vos livres préférés, on s’occupe du thé et café !

Samedi 7 juin à 10h30 Durée 1h30 -Public adulte

Jardin Férolle (Rue du Puits St Jean) repli à la médiathèque en cas de mauvais temps .

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

