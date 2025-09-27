« Si on lisait ? » Rencontre spéciale rentrée littéraire Médiathèque de Parthenay Parthenay
samedi 27 septembre 2025
« Si on lisait ? » Rencontre spéciale rentrée littéraire
Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres
Venez partager vos coups de coeur de la rentrée littéraire, et en découvrir de nouveaux. Amenez les livres, on s’occupe du thé et du café ! En présence d’Annaïg, de la librairie l’Antidote.
Public adulte. .
Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
