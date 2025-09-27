« Si on lisait ? » Rencontre spéciale rentrée littéraire Médiathèque de Parthenay Parthenay

« Si on lisait ? » Rencontre spéciale rentrée littéraire Médiathèque de Parthenay samedi 27 septembre 2025.

Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay

Gratuit

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Venez partager vos coups de coeur de la rentrée littéraire, et en découvrir de nouveaux. Amenez les livres, on s’occupe du thé et du café ! En présence d’Annaïg, de la librairie l’Antidote.

Public adulte. .

