SI RIEN N’EST VRAI Le Grand Cordel MJC Rennes Vendredi 13 février 2026, 19h30 4€/8€/14€

Si rien n’est vrai est un seule en scène pop et romanesque sur notre rapport au mensonge et à la fiction.

Le faux est partout : dans les mensonges du quotidien, les histoires que nous nous racontons, la vie que nous inventons sur les réseaux sociaux. Alors, qui croire, quoi croire ? Pour ne pas nous laisser flouer, nous choisissons souvent la méfiance. Mais qu’en est-il lorsqu’on nous ment, en prétendant justement éventer les mensonges ? Entre drôlerie et folie, la pièce Si rien n’est vrai s’attèle à ces questions et propose avec malice une réflexion sur le vrai et le faux.

Cécile Cayrel est une autrice née en 1990. Elle est artiste associée au Collectif les Ateliers du Vent, à Rennes. En 2020, elle publie son premier roman, La couleur de l’air a changé, aux Éditions Stock. Elle écrit depuis pour le théâtre Y aura-t-il des dauphins dans la Vilaine, 2021, mise en scène Groupe Odyssées, Tu peux me dire vous, 2022, mise en scène collectif Lynceus, et Les filles penchées, texte issu d’une résidence au théâtre de La Paillette, publié en mars 2024 aux Éditions Goater. En 2025 paraît son deuxième roman Aveu de Tendresse, aux Éditions La Tribu.

Elle anime de nombreux ateliers d’écriture, en école, collège, lycée, auprès d’adultes, et à l’hôpital psychiatrique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-13T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-13T20:20:00.000+01:00

https://www.grand-cordel.com/2025/07/23/si-rien-nest-vrai/

Le Grand Cordel MJC 18 rue des plantes, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine