Si rien n’est vrai MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Vendredi 16 janvier 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

9 € / 6 €

Théâtre dès 13 ans, Cie Charlie Charlie

**Le faux est partout : dans les mensonges du quotidien, les histoires que nous racontons, la vie que nous inventons sur les réseaux sociaux.**

Si rien n’est vrai est un seule en scène pop et romanesque sur notre rapport au mensonge et à la fiction.

En mon propre nom, Cécile Cayrel (et donc en tant qu’autrice), je monte sur scène pour restituer une vraie recherche sur le vrai et le faux, menée parce que je suis réellement passionnée par ces questions.

Mais dans le cadre de ces explications, théoriques, il m’est arrivé une histoire : je suis devenue fan d’une autrice, elle-même experte de ces sujets, jusqu’à découvrir que je ne suis que l’un des personnages d’un de ses romans. Un être de papier, une fiction !

La pièce va me montrer dans une lutte avec cette autrice, me débattre pour essayer d’exister réellement.

Je joue malicieusement avec les codes du récit de vie, du réel, pour amener de la fiction là où d’habitude on entend le vrai.

Cécile Cayrel

La distribution :

Cie Charlie Charlie

De et avec : Cécile Cayrel

Mise en scène : Ines Cassigneul

Regard extérieur : Romain Brosseau

Scénographie : Laura Fouqueré

Accompagnement plastique : Grégory Delauré

Arrangements sonores : Erwan Faucard

Accompagnement et régie technique : Gweltaz Chauviré.

Chargée de production : Aurore de Saint Fraud

Chargé de diffusion : Gwenaël Le Guillou

Ce spectacle est soutenu par Les Champs Libres, la Maison du Livre de Bécherel, Le Grand Cordel, Les Ateliers du Vent, la Coopération Itinéraires d’Artistes 2024 ainsi que par la Paillette et le Théâtre du Cercle.

Il a fait l’objet d’un EAC porté par Agora (Le Rheu), avec des élèves de terminales, sur l’invention d’une autrice.

Il a reçu l’aide de la Région Bretagne, de Rennes Métropole et de la Ville de Rennes.

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine