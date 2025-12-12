« Si rien n’est vrai » – Spectacle de la compagnie Charlie charlie (Quartiers en Scène) Théâtre du Cercle Rennes Vendredi 20 mars 2026, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarif: 12 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €

Les fake news, deep fakes et ChatGPT remettent en question notre rapport au vrai. Dans ce spectacle pop et romanesque, Cécile Cayrel, invite le spectateur à se prendre au jeu de démêler les mensonges.

Si rien n’est vrai est un seule en scène pop et romanesque sur notre rapport au mensonge et à la fiction.

Le faux est partout : dans les mensonges du quotidien, les histoires que nous nous racontons, la vie que nous inventons sur les réseaux sociaux. Alors, qui croire, quoi croire ? Pour ne pas nous laisser flouer, nous choisissons souvent la méfiance. Mais qu’en est-il lorsqu’on nous ment, en prétendant justement éventer les mensonges ?

Entre drôlerie et folie, la pièce Si rien n’est vrai s’attèle à ces questions et propose avec malice une réflexion sur le vrai et le faux.

Début : 2026-03-20T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-20T20:55:00.000+01:00

