« Si rien n’est vrai » – Spectacle de la compagnie Charlie charlie (Quartiers en Scène), Théâtre du Cercle, Rennes

« Si rien n’est vrai » – Spectacle de la compagnie Charlie charlie (Quartiers en Scène) Vendredi 20 mars, 20h00 Théâtre du Cercle Ille-et-Vilaine

Tarif: 12 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €

Début : 2026-03-20T20:00:00+01:00 – 2026-03-20T20:55:00+01:00

Fin : 2026-03-20T20:00:00+01:00 – 2026-03-20T20:55:00+01:00

Si rien n’est vrai est un seule en scène pop et romanesque sur notre rapport au mensonge et à la fiction.

Le faux est partout : dans les mensonges du quotidien, les histoires que nous nous racontons, la vie que nous inventons sur les réseaux sociaux. Alors, qui croire, quoi croire ? Pour ne pas nous laisser flouer, nous choisissons souvent la méfiance. Mais qu’en est-il lorsqu’on nous ment, en prétendant justement éventer les mensonges ?

Entre drôlerie et folie, la pièce Si rien n’est vrai s’attèle à ces questions et propose avec malice une réflexion sur le vrai et le faux.

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne Lieu de création dédiée aux écritures théâtrales contemporaines

Les fake news, deep fakes et ChatGPT remettent en question notre rapport au vrai. Dans ce spectacle pop et romanesque, Cécile Cayrel, invite le spectateur à se prendre au jeu de démêler les mensonges. théâtre spectacle

Estelle Chaigne