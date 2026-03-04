SI TU VEUX QUE JE VIVE, LUCIE ET ALFRED DREYFUS, Département du Loiret,

SI TU VEUX QUE JE VIVE, LUCIE ET ALFRED DREYFUS Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Cette adaptation théâtrale poignante retrace l’Affaire Dreyfus à travers la correspondance des deux époux, Lucie et Alfred et les écrits de Séverine, journaliste engagée. Cette pièce met en lumière le combat acharné de femmes et d’hommes pour la vérité et l’honneur.

Loiret Centre-Val de Loire

Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

Théâtre de l’Imprévu