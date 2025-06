Si Varye m’était conté Histoire et renaissance du domaine de Saint-Doulchard Saint-Doulchard 22 juin 2025 16:00

Cher

Si Varye m’était conté Histoire et renaissance du domaine de Saint-Doulchard 1277 Route de Varye Saint-Doulchard Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 16:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Si Varye m’était conté Histoire et renaissance du domaine de Saint-Doulchard

Rencontre autour du livre sur l’histoire du Domaine de Varye

Découvrez l’histoire passionnante du Domaine de Varye !

La Ville de Saint-Doulchard est heureuse d’annoncer la parution prochaine d’un ouvrage exceptionnel dédié à l’histoire du Domaine de Varye.

Ce livre, fruit du travail passionné de la journaliste Emmanuelle Pouquet missionnée par la municipalité -,retrace avec soin le riche passé de ce lieu emblématique, depuis ses origines au Moyen âge jusqu’aux événements contemporains qui rythment sa vie.

Cet ouvrage sera présenté lors d’une rencontre le dimanche 22 juin. Emmanuelle Pouquet, partagera avec vous les coulisses de la réalisation de cet ouvrage et présentera les nombreux acteurs qui ont contribué à ce projet d’envergure.

Ne manquez pas cette célébration de notre patrimoine ! .

1277 Route de Varye

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 59 86

English :

Si Varye m’était conté History and rebirth of the Saint-Doulchard estate

Meeting to discuss the book on the history of the Domaine de Varye

German :

Si Varye m’était conté Geschichte und Wiedergeburt der Domäne von Saint-Doulchard

Treffen rund um das Buch über die Geschichte der Domaine de Varye

Italiano :

Si Varye m’était conté Storia e rinascita della tenuta di Saint-Doulchard

Incontro per discutere del libro sulla storia del Domaine de Varye

Espanol :

Si Varye m’était conté Historia y renacimiento del dominio de Saint-Doulchard

Reunión para debatir el libro sobre la historia del Domaine de Varye

L’événement Si Varye m’était conté Histoire et renaissance du domaine de Saint-Doulchard Saint-Doulchard a été mis à jour le 2025-06-18 par BERRY