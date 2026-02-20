Sibylla chante Rheinberger Temple de Rouillé Rouillé Dimanche 8 mars, 17h00 12 € – Adhérents des Amis de l’Orgue : 10 € – Gratuit – de 20 ans

Concert par le chœur féminin Sibylla : hommage à Josef Rheinberger

La journée du 8 mars se célèbre en musique à Rouillé avec le premier concert de 2026 au temple par le chœur de femmes Sibylla. Le programme est entièrement consacré à Josef Rheinberger (1839 – 1901), grand maître de la période classico-romantique allemande, pianiste, organiste, professeur de composition qui a marqué par son enseignement de nombreux grands noms de la musique (Humperdinck, Furtwängler, Parker, Chadwick…).

Sous la direction de Lucis Jamoneau-Grasset, les 25 choristes interprèteront de grandes pages de musique sacrée du compositeur bavarois : la Messe en la op.126, l’Ave Regina et le Salve Regina, Adoramus te, Ave vivens hostia… Lucie Jamoneau, soprano, chantera en solo le Marienlied et Michel Milhères fera entendre à l’orgue la Passacaille de la 8ème sonate, une de ses œuvres les plus fortes pour cet instrument, digne de rivaliser avec celle de son mentor Jean-Sébastien Bach.

Le temple sera chauffé pour le concert.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-08T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-08T19:00:00.000+01:00

Temple de Rouillé 14 rue de la Libération 86480 Rouillé Rouillé 86480 Vienne



