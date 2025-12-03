Sida s’informer, c’est se protéger Chartres
Sida s’informer, c’est se protéger
34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Gratuit
Début : Mercredi 2025-12-03 15:00:00
fin : 2025-12-03 16:00:00
2025-12-03
Participez à un atelier sur le SIDA déconstruire les idées reçues, se protéger et devenir acteur de la prévention !
34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
English :
Take part in a workshop on AIDS: deconstruct preconceived ideas, protect yourself and become involved in prevention!
German :
Nehmen Sie an einem Workshop zum Thema AIDS teil: Dekonstruieren Sie die vorgefassten Meinungen, schützen Sie sich und werden Sie zum Akteur der Prävention!
Italiano :
Partecipate a un workshop sull’AIDS: decostruite le idee preconcette, proteggetevi e fate la vostra parte nella prevenzione!
Espanol :
Participa en un taller sobre el sida: deconstruye ideas preconcebidas, protégete y participa en la prevención
L’événement Sida s’informer, c’est se protéger Chartres a été mis à jour le 2025-11-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES