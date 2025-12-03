Sida s’informer, c’est se protéger Chartres

Sida s'informer, c'est se protéger Chartres mercredi 3 décembre 2025.

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Mercredi 2025-12-03 15:00:00
2025-12-03

Participez à un atelier sur le SIDA déconstruire les idées reçues, se protéger et devenir acteur de la prévention !
34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32  bij28@agglo-ville.chartres.fr

English :

Take part in a workshop on AIDS: deconstruct preconceived ideas, protect yourself and become involved in prevention!

German :

Nehmen Sie an einem Workshop zum Thema AIDS teil: Dekonstruieren Sie die vorgefassten Meinungen, schützen Sie sich und werden Sie zum Akteur der Prävention!

Italiano :

Partecipate a un workshop sull’AIDS: decostruite le idee preconcette, proteggetevi e fate la vostra parte nella prevenzione!

Espanol :

Participa en un taller sobre el sida: deconstruye ideas preconcebidas, protégete y participa en la prevención

