Sidi Bémol Studio de l’Ermitage Paris
Sidi Bémol Studio de l’Ermitage Paris samedi 17 janvier 2026.
Hocine Boukella et ses acolytes revisitent les titres écrits à l’époque du groupe Thalweg, ils rendent hommage à Idir et aux marins du Djurdjura, ils composent une sorte de fest-noz à la mode DZ, avec du kabyle, du chaabi, du gnaoua et du touareg, un voyage d’Alger à Douarnenez, de Béjaia à Brest.
Une soirée qu’on pourrait appeler Tizi-Breizh.
Hocine Boukella : guitare, chant
Abdenour Djemai : guitare
Damien Fleau : saxophones
Eric Rakotoarivony : basse
Maamoun Dehane : batterie
Dans ce nouveau spectacle, Sidi Bémol mélange les sonorités berbères, rock et celtiques dans une fusion joyeuse et festive.
Le samedi 17 janvier 2026
de 21h00 à 22h30
payant Tarif sur place : 25 EUR
Prévente : 20 EUR Tout public.
Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/sidi-bemol—17-janvier https://www.facebook.com/cheikhsidibemol/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/cheikhsidibemol/?locale=fr_FR