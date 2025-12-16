Sidi Bémol Studio de l’Ermitage Paris

Sidi Bémol Studio de l’Ermitage Paris samedi 17 janvier 2026.

Hocine Boukella et ses acolytes revisitent les titres écrits à l’époque du groupe Thalweg, ils rendent hommage à Idir et aux marins du Djurdjura, ils composent une sorte de fest-noz à la mode DZ, avec du kabyle, du chaabi, du gnaoua et du touareg, un voyage d’Alger à Douarnenez, de Béjaia à Brest.

Une soirée qu’on pourrait appeler Tizi-Breizh.

Hocine Boukella : guitare, chant

Abdenour Djemai : guitare

Damien Fleau : saxophones

Eric Rakotoarivony : basse

Maamoun Dehane : batterie

Dans ce nouveau spectacle, Sidi Bémol mélange les sonorités berbères, rock et celtiques dans une fusion joyeuse et festive.
Le samedi 17 janvier 2026
de 21h00 à 22h30
payant Tarif sur place : 25 EUR
Prévente : 20 EUR Tout public.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage  75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/sidi-bemol—17-janvier https://www.facebook.com/cheikhsidibemol/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/cheikhsidibemol/?locale=fr_FR