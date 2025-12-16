Sidi Bémol Studio de l’Ermitage Paris

Hocine Boukella et ses acolytes revisitent les titres écrits à l’époque du groupe Thalweg, ils rendent hommage à Idir et aux marins du Djurdjura, ils composent une sorte de fest-noz à la mode DZ, avec du kabyle, du chaabi, du gnaoua et du touareg, un voyage d’Alger à Douarnenez, de Béjaia à Brest.

Une soirée qu’on pourrait appeler Tizi-Breizh.

Hocine Boukella : guitare, chant

Abdenour Djemai : guitare

Damien Fleau : saxophones

Eric Rakotoarivony : basse

Maamoun Dehane : batterie

Dans ce nouveau spectacle, Sidi Bémol mélange les sonorités berbères, rock et celtiques dans une fusion joyeuse et festive.

Le samedi 17 janvier 2026

de 21h00 à 22h30

payant Tarif sur place : 25 EUR

Prévente : 20 EUR Tout public.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo