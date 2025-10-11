SIDI WACHO – L’ACCORDEUR St Denis De Pile

SIDI WACHO – L’ACCORDEUR St Denis De Pile samedi 11 octobre 2025.

SIDI WACHO Début : 2025-10-11 à 20:00. Tarif : – euros.

SIDI WACHO /// cumbia-hip-hop-orientale Ils sont originaires de Lille, de Roubaix, et de Valparaiso du Chili, mais ils revendiquent haut et fort qu’ils sont partout chez eux. Et c’est dans une ambiance très festive « cumbia-hip-hop-orientale », que la caravane Sidi Wacho, composée de deux MC’s, d’un trompettiste, d’un accordéoniste et d’un percussionniste, s’installe bruyamment pour nous rappeler à chaque instant que El pueblo unido jamas sera vencido . Après quatre albums, Libre (2016), “Bordeliko” (2018), “Elegancia Popular” (2020), Calle Sound System (2022) et des centaines de concerts à travers le monde, Sidi Wacho nous est récemment revenu avec un nouveau projet baptisé HABIBI SUDAKA . Dans ce cinquième album très coloré et très engagé, Sidi Wacho chronique en musique une époque autoritaire et rend hommage à celles et ceux qui luttent chaque jour pour leur émancipation. Si vous écoutez : MAP, HK et les Saltimbanks, de la Cumbia

L’ACCORDEUR 15 Route de Paris 33910 St Denis De Pile 33