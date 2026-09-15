SIDI WACHO + THE LOCOS (EX SKA-P) + IZZY LINDQWISTER // Qui Sème Le Son par Diff’art Diff’art Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

SIDI WACHO + THE LOCOS (EX SKA-P) + IZZY LINDQWISTER // Qui Sème Le Son par Diff’art

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

SIDI WACHO

Pour leur dernier concert, venez faire la fête sur un show bouillant avec Sidi Wacho et leur « cumbia hip-hop orientale » ! Composé de deux MC’s, d’un trompettiste, d’un accordéoniste et d’un percussionniste, ils sont originaires de Lille, de Roubaix et de Valparaiso du Chili. Une musique qui rend hommage à celles et ceux qui luttent chaque jour pour leur émancipation.

THE LOCOS

Mené par Pipi, ancien chanteur du légendaire groupe Ska-P, ils viendront enflammer la salle et vous faire danser pour conclure le festival avec une prestation explosive ! Sur scène la formation promet un show haut en couleur : costumes, confettis, reprises surprises et ambiance survoltée !

IZZY LINDQWISTER

Artiste éclectique : DJ, productrice, chanteuse et selecta, la Suédoise installée à Paris elle mêle des sample reggae roots à du dub expérimental et des influences jamaïcaines à sa voix envoûtante .

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com

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English : SIDI WACHO + THE LOCOS (EX SKA-P) + IZZY LINDQWISTER // Qui Sème Le Son par Diff’art

L’événement SIDI WACHO + THE LOCOS (EX SKA-P) + IZZY LINDQWISTER // Qui Sème Le Son par Diff’art Parthenay a été mis à jour le 2026-09-08 par CC Parthenay Gâtine