SIDI WACHO + THE LOCOS (EX SKA-P) + IZZY LINDQWISTER // Qui Sème Le Son par Diff’art Diff’art Parthenay
samedi 3 octobre 2026 · Diff'art · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
SIDI WACHO + THE LOCOS (EX SKA-P) + IZZY LINDQWISTER // Qui Sème Le Son par Diff’art
Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
SIDI WACHO
Pour leur dernier concert, venez faire la fête sur un show bouillant avec Sidi Wacho et leur « cumbia hip-hop orientale » ! Composé de deux MC’s, d’un trompettiste, d’un accordéoniste et d’un percussionniste, ils sont originaires de Lille, de Roubaix et de Valparaiso du Chili. Une musique qui rend hommage à celles et ceux qui luttent chaque jour pour leur émancipation.
THE LOCOS
Mené par Pipi, ancien chanteur du légendaire groupe Ska-P, ils viendront enflammer la salle et vous faire danser pour conclure le festival avec une prestation explosive ! Sur scène la formation promet un show haut en couleur : costumes, confettis, reprises surprises et ambiance survoltée !
IZZY LINDQWISTER
Artiste éclectique : DJ, productrice, chanteuse et selecta, la Suédoise installée à Paris elle mêle des sample reggae roots à du dub expérimental et des influences jamaïcaines à sa voix envoûtante .
Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com
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English : SIDI WACHO + THE LOCOS (EX SKA-P) + IZZY LINDQWISTER // Qui Sème Le Son par Diff’art
L’événement SIDI WACHO + THE LOCOS (EX SKA-P) + IZZY LINDQWISTER // Qui Sème Le Son par Diff’art Parthenay a été mis à jour le 2026-09-08 par CC Parthenay Gâtine
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