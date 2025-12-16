Sidiaz Blues Rock du Sahara Latté Marseille 2e Arrondissement

Sidiaz Blues Rock du Sahara

Sidiaz est un trio envoûtant qui fusionne les musiques du Sahara et de la Méditerranée à un rock psychédélique puissant.

Au travers de chansons écrites et imaginées par Salaheddine Zaïdi, le groupe transporte l’auditeur vers une transe dansante, entre traditions et modernité, mirages et réalités comme une caravane traversant des pistes fréquentées de tous temps.



Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de bons petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20). Pour le concert seul, la réservation n’est pas nécessaire. .

Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com

English :

Sidiaz is a spellbinding trio that fuses Saharan and Mediterranean music with powerful psychedelic rock.

