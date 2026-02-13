SIDILARSEN + MASSACRA LEGACY, La Clé des Champs, Plaisir

SIDILARSEN + MASSACRA LEGACY Samedi 14 février, 21h00 La Clé des Champs Yvelines

17

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T21:00:00+01:00 – 2026-02-14T23:59:00+01:00

Fin : 2026-02-14T21:00:00+01:00 – 2026-02-14T23:59:00+01:00

METAL ROCK / TRASH

SIDILARSEN

Un nouvel album et un Olympia complet en octobre dernier !

Après plus de vingt ans de carrière, un retour triomphal en 2024 avec l’album « Que la lumière soit », le groupe toulousain affirme plus que jamais ses valeurs humanistes : égalité, justice sociale, conscience écologique… Une posture engagée qui se traduit par une musique plus puissante que jamais : riffs et refrains fédérateurs, énergie brûlante, guitares acérées et mélodies imparables.

+ 1re partie : MASSACRA LEGACY

Suite à sa résidence à Plaisir l’an dernier, le groupe mené par Chris Palengat, batteur d’origine, est de retour pour faire revivre sur scène les premiers albums d’un groupe légendaire de la scène trash death metal française !

La Clé des Champs 13 rue Romain Rolland 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France

SIDILARSEN + MASSACRA LEGACY