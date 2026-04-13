SIDILARSEN (ROCK METAL) et THE BLUE BUTTER POT, La Loco, Quimperlé

SIDILARSEN (ROCK METAL) et THE BLUE BUTTER POT Samedi 2 mai, 20h00 La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T20:00:00+02:00 – 2026-05-03T03:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T20:00:00+02:00 – 2026-05-03T03:00:00+02:00

Samedi 2 mai

20h00-03h00- Concert:21h00

La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé

️ PAF : avant jour J 20€ / jour J 25€

SIDILARSEN

Cinq ans après l’emblématique « On va tous crever », son clip éponyme approchant les deux millions de vues et un succès live en plein essor, la révélation rock metal français SIDILARSEN est de retour.

Avec le nouvel album « Que la lumière soit », c’est l’aube d’une nouvelle ère. Nouveau batteur, nouveau décor, nouvelles ambitions. SIDILARSEN affirme ses convictions, son envie, ses valeurs humanistes pour l’égalité et la justice sociale, sa conscience de l’urgence climatique. Contre les vents complotistes, les fausses informations, la division et la polarisation, le groupe rassemble.

Évolution sensible, les voix des deux chanteurs s’unissent dans des refrains brûlants et addictifs, les morceaux sont puissants, les guitares acérées, les mélodies imparables.

Plume est en maître d’œuvre pour une production monumentale. Masterisé par Drew Lavyne à New York (Foo Fighters, Terror, Snoop Dog…), SIDILARSEN revient en force et c’est maintenant !!!

https://www.youtube.com/watch?v=JTZbiKkQ8GM&ab_channel=Sidilarsen

THE BLUE BUTTER POT

Ne vous fiez pas au Blue de leur nom ! Ces possédés lorientais ne jouent pas que la musique du diable, même si on la retrouve en esprit sur bon nombre de leurs titres !

A la question des influences communes, Ray et Oliv citent Led Zeppelin. L’image cabossée de ce vieux briscard de Seasick Steve plane aussi sur eux. Et Jack White est invoqué pour son côté seventies et son amour du son brut !

https://www.youtube.com/watch?v=XpLpELCWCOI

https://www.facebook.com/events/1340794307175396/

La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« data »: {« author »: « Sidilarsen », « cache_age »: 86400, « description »: « Extrait du concert donnu00e9 le 4 juin 2022 au Zu00e9nith de Toulouse, u00e0 l’affiche du Gros 4 avec Mass Hysteria, Tagada Jones et Ultra Vomit.nMontage : Etienne Gicquel / Captation vidu00e9o : Fabien GicquelnMix audio : Sylvain Sarrobert / Captation audio : Eric DieznMerci u00e0 Rage Tour, Access Live et Zu00e9nith de Toulouse.nnPlus d’infos : nhttps://www.facebook.com/sidilarsennhttps://instagram.com/sidilarsenofficial nhttps://www.tiktok.com/@sidilarsen nhttps://www.ragetour.com/#/en/Artists/frnhttps://verygroup.fr/verycords/ », « type »: « video », « title »: « SIDILARSEN : PUBLIC EN FEU ! ZENITH DE TOULOUSE 2022 – GROS 4 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/JTZbiKkQ8GM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=JTZbiKkQ8GM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC3G1JeFGUpMdS72A9Iq3DOQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Samedi 2 mai