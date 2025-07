Sidoine ou Restitut ? La légende provençale de l’aveugle-né Mairie salle des Mûriers Saint-Restitut

Sidoine ou Restitut ? La légende provençale de l’aveugle-né

Mairie salle des Mûriers 2 place du Colonel BERTRAND Saint-Restitut Drôme

Début : Jeudi 2025-08-07 18:00:00

fin : 2025-08-07 19:30:00

2025-08-07

Deux saints pour une légende. Telle est celle de l’aveugle de naissance guéri par le Christ à la piscine de Siloé. L’aveugle-né serait venu en Provence avec Marie Madeleine et aurait ensuite connu deux destinées.

Mairie salle des Mûriers 2 place du Colonel BERTRAND Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 99 57 51 aaeglisesaintrestitut@gmail.com

English :

Two saints for one legend. Such is the legend of the blind man cured by Christ at the Pool of Siloam. The blind man came to Provence with Mary Magdalene, and then had two destinies.

German :

Zwei Heilige für eine Legende. So lautet die Legende des Blindgeborenen, der von Christus am Teich von Siloah geheilt wurde. Der Blindgeborene soll mit Maria Magdalena in die Provence gekommen sein und dann zwei Schicksale erlebt haben.

Italiano :

Due santi per una leggenda. È la storia dell’uomo nato cieco, guarito da Cristo alla Piscina di Siloam. Si dice che il cieco sia arrivato in Provenza con Maria Maddalena e che abbia avuto due destini.

Espanol :

Dos santos para una leyenda. Es la historia del ciego de nacimiento, curado por Cristo en el estanque de Siloé. Se dice que el ciego llegó a Provenza con María Magdalena y tuvo dos destinos.

