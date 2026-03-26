SIDRAGSHOW 2026 Bâtiment à Modeler Rennes Dimanche 29 mars, 19h00 A partir de 6€

Drag show en soutient au Sidaction

Venez soutenir le Sidragtion et hurler devant les performances incroyables de:

@moon.e_mr.nobody

@itsvelmastein

@eradis__

@sally_popette05

@madfaithandthemany

@annemarie.kondom

@hippolyteigne

@fragiledefrance

@paracosm_drag

@iaamqueeny

@barontropicalstorm

@revarhia

@melba.zigomar

Sur place vous pourrez également acheter des stickers individuels de chaque artiste, ainsi que participer à la tombola queer dont les lots seront dévoilés prochainement.

Buvette sur place.

Tous les fonds seront reversés intégralement au profit du Sidaction, on compte sur vous pour venir vider vos poches ✨️

Ouverture des portes à 19h, début du show à 20h.

Bâtiment à Modeler, 2 rue André Trasbot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T23:59:00.000+02:00

1

https://shotgun.live/fr/events/sidrashow-2026

Bâtiment à Modeler 2 rue andré trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

