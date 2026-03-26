SIDRAGSHOW 2026 Bâtiment à Modeler Rennes
SIDRAGSHOW 2026 Bâtiment à Modeler Rennes dimanche 29 mars 2026.
SIDRAGSHOW 2026 Bâtiment à Modeler Rennes Dimanche 29 mars, 19h00 A partir de 6€
Drag show en soutient au Sidaction
Venez soutenir le Sidragtion et hurler devant les performances incroyables de:
@moon.e_mr.nobody
@itsvelmastein
@eradis__
@sally_popette05
@madfaithandthemany
@annemarie.kondom
@hippolyteigne
@fragiledefrance
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@iaamqueeny
@barontropicalstorm
@revarhia
@melba.zigomar
Sur place vous pourrez également acheter des stickers individuels de chaque artiste, ainsi que participer à la tombola queer dont les lots seront dévoilés prochainement.
Buvette sur place.
Tous les fonds seront reversés intégralement au profit du Sidaction, on compte sur vous pour venir vider vos poches ✨️
Ouverture des portes à 19h, début du show à 20h.
Bâtiment à Modeler, 2 rue André Trasbot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-29T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-03-29T23:59:00.000+02:00
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https://shotgun.live/fr/events/sidrashow-2026
Bâtiment à Modeler 2 rue andré trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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