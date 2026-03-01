Sidragtion Metz 2026 x BLIIIDA Bliiida Metz

Sidragtion Metz 2026 x BLIIIDA

Fais du bruit. sauve des vies .

Toujours aussi essentiel, surtout aujourd’hui, le Sidragtion Metz est de retour. Cette édition s’annonce mémorable. Une nuit pour vibrer, briller, et marquer les esprits !Et il fallait un lieu aussi unique que BLIIIDA pour vous accueillir, vous voir vibrer, et faire résonner chaque battement jusqu’au bout de la nuit.

À partir de 19h, des artistes incroyables s’enchaîneront sur la mythique scène de la Walking Ghost Hall. Tous.tes unis pour la bonne cause. Marie Tonic de la Zintrie (set), Cascadeur (live), Charlie Motto (live), Esteban des Naive New Beaters (set), Pim de Poesis Sonore (set), One MPC (set).

Votre présence compte.

Vous pourrez soutenir le Sidaction à travers des dons tout au long de la soirée. Mais pas seulement… Des drag battle viendront enflammer le dancefloor. Parce que plus que jamais, danser, c’est exister. Cet événement se veut un espace sûr, bienveillant et inclusif pour tous.tes. Les comportements discriminatoires, violents ou intolérants (racisme, sexisme, homophobie, transphobie, harcèlement, etc.) n’y ont pas leur place et pourront entraîner une exclusion. Une équipe de sécurité sera présente tout au long de l’événement n’hésitez pas à vous adresser à elle en cas de problème ou si vous vous sentez mal à l’aise. Prenons soin les un.e.s des autres.

Partenaires Bliiida, House of Saint Trinity, Damona Flowers & Thalie Green, Les Frigos, L’Amour Food, Gigi Blondie, Sidragtion, Sidaction.Adultes

Bliiida 7 Avenue de Blida Metz 57000 Moselle Grand Est damonaetthalie@gmail.com

English :

Make noise. Save lives .

As essential as ever, especially today, Sidragtion Metz is back. This year’s event promises to be a memorable one.

From 7pm onwards, a host of incredible artists will take to the legendary Walking Ghost Hall stage. All united for a good cause. Marie Tonic de la Zintrie (set), Cascadeur (live), Charlie Motto (live), Esteban des Naive New Beaters (set), Pim de Poesis Sonore (set), One MPC (set).

Your presence counts.

You can support Sidaction with donations throughout the evening. But that’s not all? Drag battles will set the dancefloor alight. Because more than ever, to dance is to exist. This event aims to be a safe, caring and inclusive space for all. Discriminatory, violent or intolerant behavior (racism, sexism, homophobia, transphobia, harassment, etc.) has no place here and may result in exclusion. A security team will be present throughout the event: don’t hesitate to contact them if you have any problems or feel uncomfortable. Let’s take care of each other.

Partners: Bliiida, House of Saint Trinity, Damona Flowers & Thalie Green, Les Frigos, L’Amour Food, Gigi Blondie, Sidragtion, Sidaction.

