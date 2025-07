Siècles en scène Sées

Siècles en scène Sées vendredi 4 juillet 2025.

Siècles en scène

1 Rue d’Argentré Sées Orne

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-04

2025-07-04 2025-07-05

Au cœur des jardins du palais d’Argentré, témoin des siècles passés, plus de 100 acteurs et figurants en costumes d’époque, à pied ou à cheval vont vous conter l’histoire des chouans de Normandie.

Marie Pierre Louis, comte de Frotté, est l’un de ces hommes au destin hors du commun. Général en chef des royalistes de Normandie, il sut par amour de son roi et de sa foi tout sacrifier pour la liberté. Laissez vous conter l’épopée héroïque des habitants de ce bocage sous la Révolution et revivez une page oubliée de la Normandie.

Un spectacle poétique, familial et grandiose, à découvrir au cœur de l’Orne, dans un lieu marqué par l’histoire, exceptionnellement ouvert au public.

Le spectacle est joué uniquement par des bénévoles de tous âges, acteurs ou figurants, habitants du pays de Sées. La troupe permet à l’association de faire vivre l’Histoire normande avec le plus de professionnalisme possible grâce à son engagement.

Représentations le 28 juin, 04 juillet et 05 juillet.

Ouverture des portes à 18h Spectacle à la tombée de la nuit Restauration sur place.

Réservation sur www.sieclesenscene.com

Se munir d’une pièce-d’identité et de son billet (imprimé ou sur smartphone) le jour du spectacle

1 Rue d'Argentré Sées 61500 Orne Normandie

English : Siècles en scène

In the heart of the gardens of the Palais d’Argentré, a witness to centuries gone by, over 100 actors and extras in period costumes, on foot or on horseback, will tell you the story of the Chouans of Normandy.

Marie Pierre Louis, comte de Frotté, was one of these men with an extraordinary destiny. General-in-chief of the Normandy royalists, he sacrificed everything for freedom out of love for his king and his faith. Let us tell you the heroic story of the inhabitants of this bocage during the Revolution, and relive a forgotten page of Normandy.

A poetic, family-friendly and grandiose show, to be discovered in the heart of the Orne, in a place marked by history, exceptionally open to the public.

The show is performed exclusively by volunteers of all ages, actors and extras from the Sées region. Thanks to their commitment, the troupe enables the association to bring Norman history to life in the most professional way possible.

Performances on June 28, July 04 and July 05.

Doors open at 6pm Show at dusk Catering on site.

Reservations at www.sieclesenscene.com

Please bring your ID and ticket (printed or on smartphone) on the day of the show

German :

In den Gärten des Palais d’Argentré, einem Zeugen vergangener Jahrhunderte, erzählen Ihnen mehr als 100 Schauspieler und Statisten in historischen Kostümen, zu Fuß oder zu Pferd die Geschichte der Chouans der Normandie.

Marie Pierre Louis, Comte de Frotté, ist einer dieser Männer mit einem außergewöhnlichen Schicksal. Er war der oberste General der Royalisten in der Normandie und opferte aus Liebe zu seinem König und seinem Glauben alles für die Freiheit. Lassen Sie sich das Heldenepos der Bewohner dieser Bocage während der Revolution erzählen und erleben Sie eine vergessene Seite der Normandie.

Ein poetisches, familienfreundliches und großartiges Schauspiel, das Sie im Herzen der Orne an einem von der Geschichte gezeichneten Ort erleben können, der ausnahmsweise für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Das Stück wird ausschließlich von Freiwilligen aller Altersgruppen gespielt, die in der Gegend von Sées leben und als Schauspieler oder Statisten tätig sind. Die Truppe ermöglicht es dem Verein durch ihr Engagement, die normannische Geschichte mit größtmöglicher Professionalität lebendig werden zu lassen.

Aufführungen am 28. Juni, 04. Juli und 05. Juli.

Türöffnung um 18 Uhr Aufführung bei Einbruch der Dunkelheit Verpflegung vor Ort.

Reservierungen unter www.sieclesenscene.com

Ausweis und Ticket (ausgedruckt oder auf Smartphone) am Tag der Vorstellung mitbringen

Italiano :

Nel cuore dei giardini del Palais d’Argentré, testimone di secoli passati, più di 100 attori e comparse in costumi d’epoca, a piedi o a cavallo, vi racconteranno la storia dei Chouan di Normandia.

Marie Pierre Louis, Comte de Frotté, era uno di questi uomini con un destino straordinario. Generale in capo dei realisti in Normandia, sacrificò tutto per la libertà per amore del suo re e della sua fede. Vi raccontiamo la storia eroica degli abitanti di questo bocage durante la Rivoluzione e riviviamo una pagina dimenticata della Normandia.

Uno spettacolo poetico e grandioso per tutta la famiglia, da scoprire nel cuore dell’Orne, in un luogo segnato dalla storia ed eccezionalmente aperto al pubblico.

Lo spettacolo è interpretato esclusivamente da volontari di tutte le età, attori e comparse della regione di Sées. Grazie al loro impegno, la troupe permette all’associazione di far rivivere la storia normanna nel modo più professionale possibile.

Spettacoli il 28 giugno, il 04 luglio e il 05 luglio.

Apertura porte alle 18.00 Spettacolo al tramonto Ristorazione in loco.

Le prenotazioni possono essere effettuate su www.sieclesenscene.com

Si prega di portare un documento d’identità e il biglietto (stampato o su smartphone) il giorno dello spettacolo

Espanol :

En el corazón de los jardines del Palacio de Argentré, testigo de siglos pasados, más de 100 actores y figurantes vestidos de época, a pie o a caballo, le contarán la historia de los chuanes de Normandía.

Marie Pierre Louis, Conde de Frotté, fue uno de estos hombres con un destino extraordinario. General en jefe de los realistas en Normandía, lo sacrificó todo por la libertad, por amor a su rey y a su fe. Permítanos contarle la heroica historia de los habitantes de este bocage durante la Revolución, y reviva una página olvidada de Normandía.

Un espectáculo poético y grandioso para toda la familia, a descubrir en el corazón del Orne, en un lugar marcado por la historia y excepcionalmente abierto al público.

El espectáculo está interpretado exclusivamente por voluntarios de todas las edades, actores y figurantes de la región de Sées. Gracias a su compromiso, la compañía permite a la asociación dar vida a la historia normanda de la forma más profesional posible.

Funciones los días 28 de junio, 04 de julio y 05 de julio.

Apertura de puertas a las 18:00 Espectáculo al anochecer Restauración in situ.

Reservas en www.sieclesenscene.com

El día del espectáculo, traiga su DNI y su entrada (impresa o en smartphone)

