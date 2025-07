Le 2ᵉ édition du Forum de France de l’Alimentation présente son programme officiel Siège de l’Association Les Maîtres Cuisiniers de France Paris

Le 2ᵉ édition du Forum de France de l’Alimentation présente son programme officiel Siège de l’Association Les Maîtres Cuisiniers de France Paris dimanche 7 septembre 2025.

À l’initiative de Guillaume Gomez, Ambassadeur de la gastronomie, et sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République, ce forum fédère experts, institutions, associations, citoyens et professionnels autour des grands enjeux alimentaires et gastronomiques du XXIe siècle : nourrir le monde, climat, santé, inclusion, diplomatie culinaire, IA, patrimoine, sécurité alimentaire…

Pendant une semaine, ce sont 38 tables rondes, événements solidaires, célébrations et rencontres qui investiront des lieux emblématiques tels que l’École Militaire, le Centre d’études stratégiques de la Marine, le Village International de la Gastronomie…

https://agence-athenacom.com/forum-de-france-de-l-alimentation.php

Du lundi 08 septembre 2025 au dimanche 14 septembre 2025 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Siège de l’Association Les Maîtres Cuisiniers de France 13, rue du 4 Septembre 75002 Paris