Mois parisien du handicap : la Semaine solidaire de Paris Musées – Siège Établissement Public Paris Musées Paris, 1 juin 2025, Paris.

Paris musées, acteur du mois parisien du handicap

Le lundi 2 juin

au Musée d’Art Moderne de Paris, le Forum des relais permet aux professionnels

et aux bénévoles de se renseigner sur l’offre adaptée de chaque musée en

échangeant avec les équipes des services des publics. Ce forum est aussi

l’occasion de se procurer la nouvelle brochure de Paris Musées dédiée à

l’accueil des groupes en situation de handicap.

Toute la

semaine, différentes rencontres sont destinées aux relais œuvrant pour des

structures et associations engagées auprès des personnes en situation de

handicap : table ronde présentant des approches adaptées aux handicaps

intellectuel, psychique et TSA ; visites de sensibilisation à la

découverte des collections accompagnées d’outils sensoriels, tactiles et

inclusifs ; visite d’exposition en LSF. Au-delà de ces rencontres, les

relais sont invités à expérimenter avec leurs groupes différentes activités de

médiation accessibles, tenant compte des besoins spécifiques des publics

accompagnés.

Toutes les

activités (pour les relais et pour les groupes) sont gratuites, sur

réservation.

Au programme de l’édition 2025

2 juin

FORUM DES RELAIS (uniquement pour les bénévoles et professionnels) (10h à 12h30) Lieu : Musée d’Art Moderne de Paris, 11 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris Forum pour les bénévoles et professionnels œuvrant dans le secteur social, de la santé et du handicap. Rencontre avec les services des publics des musées et présentation des offres proposées.



Conditions d’accès : Inscription gratuite et obligatoire via ce lien : Groupes du champ social, de la santé et de la justice | Paris Musées

Contact : champsocial.parismusees@paris.fr



RENCONTRE POUR LES RELAIS (uniquement pour les bénévoles et professionnels) (11h30) Lieu : Musée d’Art Moderne de Paris (salle Matisse), 11 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris Rencontre avec Fabienne Haustant, danseuse professionnelle malvoyante, fondatrice de l’association « Danse les yeux fermés ». Conditions d’accès : Inscription gratuite et obligatoire via ce lien : Groupes du champ social, de la santé et de la justice | Paris Musées

Contact : champsocial.parismusees@paris.fr

ATELIER « DANSE LES YEUX FERMÉS » (uniquement pour les bénévoles et professionnels) (14h à 15h15) Lieu : Musée d’Art Moderne de Paris, 11 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris Atelier immersif animé par Fabienne Haustant. Conditions d’accès : Inscription gratuite et obligatoire via ce lien : Groupes du champ social, de la santé et de la justice | Paris Musées

Contact : champsocial.parismusees@paris.fr

ATELIER « DANSE LES YEUX FERMÉS » (uniquement pour les groupes) (15h30 à 16h45) Lieu : Musée d’Art Moderne de Paris, 11 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris Atelier immersif animé par Fabienne Haustant, ouvert à 2 groupes de 10 personnes.



Conditions d’accès : Inscription gratuite et obligatoire via ce lien : Groupes du champ social, de la santé et de la justice | Paris Musées

Contact : champsocial.parismusees@paris.fr

RENCONTRE – TABLE RONDE : UNE PLURALITÉ D’APPROCHES ADAPTÉES (uniquement pour les bénévoles et professionnels) (10h à 12h) Lieu : Orangerie du Musée Carnavalet – Histoire de Paris, 14 rue Payenne, 75003 Paris Table ronde sur les approches adaptées aux personnes en situation de handicap intellectuel, psychique ou TSA.



Conditions d’accès : Inscription gratuite et obligatoire via ce lien : Groupes du champ social, de la santé et de la justice | Paris Musées

Contact : champsocial.parismusees@paris.fr

3 juin

VISITES DE SENSIBILISATION AU PETIT PALAIS (uniquement pour les bénévoles et professionnels) (14h à 15h30) Lieu : Petit Palais, Avenue Winston Churchill, 75008 Paris Visite de sensibilisation aux outils et approches adaptés aux personnes en situation de handicap psychique ou intellectuel. Conditions d’accès : Inscription gratuite et obligatoire via ce lien : Groupes du champ social, de la santé et de la justice | Paris Musées

Contact : champsocial.parismusees@paris.fr

ATELIER D’ART-THÉRAPIE (uniquement pour les groupes) (14h à 15h30) Lieu : Musée Carnavalet – Histoire de Paris, 23 rue de Sévigné, 75003 Paris Atelier d’art-thérapie inspiré des œuvres du musée. Conditions d’accès : Inscription gratuite et obligatoire via ce lien : Groupes du champ social, de la santé et de la justice | Paris Musées

Contact : champsocial.parismusees@paris.fr

VISITE-ATELIER « LA MODE AU BOUT DES DOIGTS » (uniquement pour les groupes) (14h à 15h30) Lieu : Palais Galliera – Musée de la Mode de la ville de Paris, 10 Avenue Pierre 1er de Serbie, 75016 Paris Visite tactile et atelier autour des silhouettes emblématiques de l’histoire de la mode. Conditions d’accès : Inscription gratuite et obligatoire via ce lien : Groupes du champ social, de la santé et de la justice | Paris Musées

Contact : champsocial.parismusees@paris.fr

VISITE MÉDITATIVE (uniquement pour les groupes) (16h15 à 17h15) Lieu : Musée d’Art Moderne de Paris, 11 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris Visite méditative des collections permanentes. Conditions d’accès : Inscription gratuite et obligatoire via ce lien : Groupes du champ social, de la santé et de la justice | Paris Musées

Contact : champsocial.parismusees@paris.fr

VISITE CONTÉE « MYTHES ET MYTHOLOGIE » (uniquement pour les groupes) (13h30 à 15h) Lieu : Musée Bourdelle, 18 rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris Visite contée autour des grandes figures de la mythologie grecque.^ Conditions d’accès : Inscription gratuite et obligatoire via ce lien : Groupes du champ social, de la santé et de la justice | Paris Musées

Contact : champsocial.parismusees@paris.fr

5 juin

VISITES DE SENSIBILISATION AU MUSÉE CARNAVALET (uniquement pour les bénévoles et professionnels) (10h30 à 11h) Lieu : Musée Carnavalet – Histoire

de Paris, 23, rue de Sévigné – 75003 Paris, Métro : Saint-Paul, Chemin

Vert, Pont-Marie Description : Destinées aux relais du secteur social, du handicap

et de la santé, les visites de sensibilisation sont l’occasion de vous

familiariser avec les musées et leurs collections, d’identifier des approches

adaptées aux personnes que vous accompagnez, de vous approprier les outils à

disposition pour une venue avec votre groupe. Le musée Carnavalet – Histoire de Paris a mis en place une démarche

d’accessibilité universelle pour permettre à tous les publics de découvrir les

œuvres du musée : textes simplifiés, cartels d’œuvres tactiles,

dispositifs ludiques… Cette visite vous permet d’en savoir plus sur ces outils

de médiation au fil du parcours des collections permanentes, et de vous

renseigner sur l’offre culturelle du musée. Conditions d’accès : Inscription gratuite et obligatoire via ce lien : Groupes du champ social, de la santé et de la justice | Paris Musées

Contact : champsocial.parismusees@paris.fr

VISITES DE SENSIBILISATION AU MUSÉE D’ART MODERNE (uniquement pour les bénévoles et professionnels) (14h à 15h30) Lieu : Musée d’Art Moderne de Paris, 11 Avenue du Président Wilson

– 75016 Paris Métro : Iéna ou Alma-Marceau



Destinées aux relais du secteur social, du

handicap et de la santé, les visites de sensibilisation sont l’occasion de vous

familiariser avec les musées et leurs collections, d’identifier des approches

adaptées aux personnes que vous accompagnez, de vous approprier les outils à

disposition pour une venue avec votre groupe. Une visite pour explorer les usages du meuble pédagogique réalisé par l’école

Boulle, au cœur de la proposition de médiation « Touchez du

bois ! ». Accessible aux personnes en situation de handicap visuel,

ce dispositif inclusif permet une découverte tactile et concrète du mobilier du

18e siècle : styles, usages, matériaux et techniques de fabrication.

Expérimentez par vous-même, avant de revenir avec votre groupe ! Conditions d’accès : Inscription gratuite et obligatoire via ce lien : Groupes du champ social, de la santé et de la justice | Paris Musées

Contact : champsocial.parismusees@paris.fr

VISITES DE SENSIBILISATION : « TOUCHEZ DU BOIS ! » AU MUSÉE COGNACQ-JAY (uniquement pour les bénévoles et professionnels) (16h à 17h30) Lieu : Musée Cognacq-Jay, 8, rue

Elzévir – 75003 Paris, Métro : Saint-Paul, Chemin Vert, Rambuteau



Destinées aux relais du secteur social, du handicap et de la santé, les visites

de sensibilisation sont l’occasion de vous familiariser avec les musées et

leurs collections, d’identifier des approches adaptées aux personnes que vous

accompagnez, de vous approprier les outils à disposition pour une venue avec

votre groupe. Une visite pour explorer les usages du meuble pédagogique réalisé par l’école

Boulle, au cœur de la proposition de médiation « Touchez du

bois ! ». Accessible aux personnes en situation de handicap visuel,

ce dispositif inclusif permet une découverte tactile et concrète du mobilier du

18e siècle : styles, usages, matériaux et techniques de fabrication.

Expérimentez par vous-même, avant de revenir avec votre groupe ! Conditions d’accès : Inscription gratuite et obligatoire via ce lien : Groupes du champ social, de la santé et de la justice | Paris Musées

Contact : champsocial.parismusees@paris.fr

VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION AVEC TOUCHER DE TISSU (uniquement pour les groupes) (10h à 11h30) Lieu : Palais Galliera – musée de la Mode de la ville de Paris, 10 Av. Pierre 1er de Serbie – 75016 Paris, Métro : Iéna ou Alma-Marceau En interaction avec une plasticienne, le

groupe découvre l’histoire de la mode du XVIIIe siècle à nos jours à travers la

thématique du sport (baignade, équitation, cyclisme, automobilisme). À partir

d’une sélection de modèles, l’intervenante invite les participants à toucher

quelques échantillons de tissus utilisés pour le modèle présenté (ou

similaires). Ces activités sont destinées à des groupes constitués (et non à des visiteurs

individuels), venant par le biais d’une structure ou d’une association relais

auprès de personnes en situation de handicap. Conditions d’accès : Inscription gratuite et obligatoire via ce lien : Groupes du champ social, de la santé et de la justice | Paris Musées

Contact : champsocial.parismusees@paris.fr

VISITE TACTILE « NOTRE-DAME : DU ROMAN A LA QUESTION DU PATRIMOINE » (uniquement pour les groupes) (Horaires : 11h30 à 13h) Lieu : Maison de Victor Hugo, 6 place des Vosges –

75004 Paris, Métro : Chemin Vert En parcourant l’appartement de l’écrivain,

vous aborderez l’écriture, puis l’immense succès du roman Notre-Dame de Paris,

mais aussi la naissance de la notion de la protection du patrimoine. La visite

inclut le toucher des reproductions en volume des illustrations du roman mises

à disposition du musée par l’Association Valentin Haüy. Ces activités sont destinées à des groupes constitués (et non à des visiteurs

individuels), venant par le biais d’une structure ou d’une association relais

auprès de personnes en situation de handicap. Conditions d’accès : Inscription gratuite et obligatoire via ce lien : Groupes du champ social, de la santé et de la justice | Paris Musées

Contact : champsocial.parismusees@paris.fr

6 juin

HISTOIRE DE LA MODE DU 18e : EXPOSITION EN LSF (uniquement pour les groupes) (14h30 à 16h) Lieu : Palais Galliera – musée de la

Mode de la ville de Paris, 10 Av. Pierre 1er de Serbie – 75016 Paris,

Métro : Iéna ou Alma-Marceau Cette visite en langue des signes française

permet de découvrir l’exposition présentant une histoire de la mode du 18e

siècle à nos jours à travers la notion du corps en mouvement. Les silhouettes,

tantôt élégantes tantôt sportives, évoquent tour à tour la promenade, le bain,

l’équitation, le cyclisme, l’automobile, mais aussi les sports d’hiver. Ces activités sont destinées à des groupes constitués (et non à des visiteurs

individuels), venant par le biais d’une structure ou d’une association relais

auprès de personnes en situation de handicap. Conditions d’accès : Inscription gratuite et obligatoire via ce lien : Groupes du champ social, de la santé et de la justice | Paris Musées

Contact : champsocial.parismusees@paris.fr

7 juin

VISITES DE SENSIBILISATION DU PALAIS GALLIERA – musée de la Mode de la ville de Paris (uniquement pour les bénévoles et professionnels) (14h30 à 16h) Lieu : Palais Galliera – musée de la Mode de la ville de Paris, 10 Av. Pierre 1er de Serbie – 75016 Paris, Métro : Iéna ou Alma-Marceau Destinées aux relais du secteur social, du handicap et de la santé, les

visites de sensibilisation sont l’occasion de vous familiariser avec les musées

et leurs collections, d’identifier des approches adaptées aux personnes que

vous accompagnez, de vous approprier les outils à disposition pour une venue

avec votre groupe. Cette visite en langue des signes française permet de découvrir l’exposition

présentant une histoire de la mode du 18e siècle à nos jours à travers la

notion du corps en mouvement. Les silhouettes, tantôt élégantes tantôt

sportives, évoquent tour à tour la promenade, le bain, l’équitation, le

cyclisme, l’automobile, mais aussi les sports d’hiver.

Conditions d’accès : Inscription gratuite et obligatoire via ce lien : Groupes du champ social, de la santé et de la justice | Paris Musées

Contact : champsocial.parismusees@paris.fr



Du dimanche 01 juin 2025 au samedi 07 juin 2025 :

gratuit sous condition Public adultes.

Siège Établissement Public Paris Musées 30 rue de Chabrol 75010 Paris

https://www.parismusees.paris.fr/fr/groupes-du-champ-social-de-la-sante-et-de-la-justice#:~:text=4e%20%C3%A9dition%20de%20la%20%C2%AB%20Semaine,aux%20publics%20qu%27ils%20accompagnent.

