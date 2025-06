LES ATELIERS D’ANIMATION – Paris Ateliers Siège Social de Paris Ateliers Paris 22 septembre 2025

Les ateliers de films d’animation

Nouveauté 2023-2024 : l’atelier de film d’animation – courts métrages

Du traditionnel écran de cinéma à celui d’ordinateur, en passant par la tablette, les smartphones et bien sûr la photographie, les images accompagnent les plus petits et les plus grands tout au long de la vie.

L’atelier de Film d’animation (courts métrages) animé par Loic Rierny propose de découvrir différentes étapes et différents postes de travail qui concourent à la réalisation de plusieurs petits films animés.

De l’animation traditionnelle figurative ou abstraite, de la création de personnage et de décor, de la prise de son et la réalisation de petits films, cet atelier est fait pour les amateurs du 7ème art.

Au programme :

Flip book, story-board, animation sur calque, animation sur fonds défilant, animation couleur direct, création de décors et de personnages, notion de montage, prise de sons, réalisation de court métrage avec smartphone…

L’atelier de film d’animation en dessin

L’atelier de réalisation de film d’animation en dessin animé par Markus Roger transmet les techniques de l’animation traditionnelle en deux dimensions. Cet atelier s’adresse donc aux adultes et adolescents ayant des notions de base en dessin et étant capables, notamment, de respecter les proportions d’un modèle. Chacun progresse à son rythme à travers des exercices imposés et après avoir acquis les compétences de base l’élève peut choisir de réaliser une séquence d’animation scénarisée, de faire du Story board, ou toute autre spécialisation… tout en approfondissant sa culture générale autour du monde du cinéma et de l’animation.

Possibilité de préparation au concours d’entrée des écoles d’animation.

L’atelier de story board

L’atelier de story-board animé par Boris Hurtel propose un accompagnement à tous ceux qui veulent traduire des idées cinématographiques en dessin en les initiant aux bases du scénario, dessin, cadrage, composition et mise en scène.

À partir de cas pratiques, l’atelier proposera des exercices de dessin et de scénario permettant d’apprendre les techniques du story-board. Les participants pourront également travailler sur la réalisation de projets personnels

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 20 juin 2026 :

payant Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Siège Social de Paris Ateliers 7 rue Biscornet 75012 Paris

