SIERRA VEINS – LE SILEX Auxerre

SIERRA VEINS – LE SILEX Auxerre samedi 22 novembre 2025.

SIERRA VEINS Début : 2025-11-22 à 20:30. Tarif : – euros.

SIERRA [ ÉLECTRO / DARK WAVE ] Basses vénéneuses et beats cinglants, SIERRA déploie avec force son énergie électro et darkwave, dès la sortie de son premier EP STRANGE VALLEY en 2017, suivi de GONE (2019), qui la fera connaître parmi les fans de la scène synthwave, en France et à l’international. L’esprit cinématographique empreint d’ambiances industrielles de sa musique l’amène à être approchée par les sphères de la vidéo en ligne et de l’univers du jeu vidéo. Elle se produit alors logiquement au Stunfest à Rennes, évènement prescripteur et phare dans la culture du jeu vidéo, dans les pas des références PERTURBATOR et CARPENTER BRUT, avec qui elle partage son goût pour la rencontre percutante des genres.

LE SILEX 7 rue de l’Ile aux Plaisirs 89000 Auxerre 89