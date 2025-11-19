SIERRA VEINS 1ERE PARTIE – L’Astrolabe Orleans

SIERRA VEINS 1ERE PARTIE Début : 2026-02-12 à 20:30. Tarif : – euros.

SIERRA VEINS (SYNTHWAVE, ÉLECTRO – FRANCE)Entre violence et mélancolie, douceur et brutalité, SIERRA VEINS mélange les ambiances et les styles pour créer un univers singulier surpuissant inspiré par la synthwave, l’EBM et la darkwave. Après avoir vu ses singles Gone et Unbroken cumuler rapidement plusieurs millions de streams, l’artiste française s’est trouvée propulsée au devant de la scène. Elle est considérée aujourd’hui comme un des meilleurs espoirs internationaux du genre à la croisée de l’Electro, de la Synthwave, et même du Métal.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’Astrolabe Entree : Boulevard Jean JAURES 45000 Orleans 45