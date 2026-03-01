Sierra Veins & GNRVT La Carène Brest

Sierra Veins & GNRVT

Sous les néons sombres et saturés, le club s’apprête à vibrer au croisement de deux forces électrisantes. Entre épopées mélancoliques et décharges frontales, cette soirée sera celle des contrastes, des crescendos qui envoûtent autant qu’ils percutent. Un voyage sensoriel, nocturne et incandescent, où la danse s’écrit dans la sueur et l’ombre.

A propos des artistes

Entre violence et mélancolie, douceur et brutalité, l’artiste vous propose un mélange d’ambiances et de styles pour créer un univers singulier surpuissant inspiré par la synthwave, l’EBM et la darkwave. Après avoir vu ses singles Gone et Unbroken cumuler rapidement plusieurs millions de streams, l’artiste française s’est trouvée propulsée au devant de la scène. Elle est considéré aujourd’hui comme un des meilleurs espoirs internationaux du genre à la croisée de l’Electro, de la Synthwave et du Métal.

Abréviation du terme allemand GENERVT qui veut dire ÉNERVÉ est le nom du projet de l’artiste Tony Quéméré dans lequel il insuffle toute l’énergie et la puissance de ses influences métal/rock pour éclore d’une musique électronique tantôt ardente et dansante, tantôt glaçante et syncopée.

Ouverture des portes à 20h30.

Production La Carène & Lazarus Production

Réservation recommandée, en ligne ou au guichet de la Carène.

