SIERRA VEINS – L’AMPERAGE Grenoble

SIERRA VEINS Début : 2026-03-11 à 20:30. Tarif : – euros.

LE PÉRISCOPE PRÉSENTE : SIERRA VEINSEntre violence et mélancolie, douceur et brutalité, SIERRA VEINS mélange les ambiances et les styles pour créer un univers singuliersurpuissant inspiré par la synthwave, l’EBM et la darkwave. Après avoir vu ses singles Gone et Unbroken cumuler rapidement plusieurs millions de streams, l’artiste française s’est trouvée propulsée au devant de la scène. Elle est considérée aujourd' hui comme un des meilleurs espoirs internationaux du genre à lacroisée de l’Electro, de la Synthwave, et même du Métal. Après avoir sorti son premier album A Story Of Anger, collaboréavec des artistes comme Heath, Carpenter Brut ou encore Gunship, rempli des salles aux quatres coins de l’Europe et joué dans des festivals prestigieux comme le Hellfest, Les Vieilles Charrues, le Roadburn, SIERRA VEINS vient présenter son nouvel album à paraître cet automne à “lieu/événement” pour un live immersif qui promet de captiver les esprits.Ouverture des portes : 20:00Début de concert : 20:30Première partie : 1ère partieRenseignement PSH/PMR : 04 38 21 37 31

L’AMPERAGE 163 COURS BERRIAT 38000 Grenoble 38