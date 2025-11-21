SIERRA VEINS – L’AUTRE CANAL – CLUB Nancy

SIERRA VEINS Début : 2025-11-21 à 20:30. Tarif : – euros.

Entre violence et mélancolie, douceur et brutalité, SIERRA mélange les ambiances et les styles pour créer un univers singulier surpuissant inspiré par la synthwave, l’EBM et la darkwave. Après une tournée mondiale en support de Carpenter Brut qui la propulse au devant de la scène, elle est considérée aujourd’hui comme un des meilleurs espoirs internationaux du genre à la croisée de l’Electro, de la Synthwave, et même du Métal.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’AUTRE CANAL – CLUB Boulevard d’Austrasie – 54000 Nancy 54