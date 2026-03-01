Sieste contée Bavilliers

Sieste contée

Et si vous vous accordiez une pause… au rythme des histoires ?

La médiathèque de Bavilliers vous propose une sieste contée, un moment de détente et d’évasion au cœur du Parc de la Fraternité.

Le principe est simple chacun s’installe le plus confortablement possible pendant qu’une histoire est lue ou racontée. Au fil des mots, l’esprit se laisse porter, vagabonde, rêve… et si vous lâchez suffisamment prise, vous pourriez même vous laisser aller à une petite sieste.

Un moment doux et apaisant pour écouter, imaginer et prendre le temps de ralentir.

N’hésitez pas à apporter votre plaid pour être confortablement installé !

Rendez-vous à la médiathèque à 14h pour partir ensemble

En cas de mauvais temps une solution de repli est prévue à la médiathèque. .

