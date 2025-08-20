Sieste contée (et dédicace) Guillestre

Sieste contée (et dédicace) Guillestre mercredi 20 août 2025.

Sieste contée (et dédicace)

Librairie La page Queyras et médiathèque Guillestre Hautes-Alpes

Début : Mercredi 2025-08-20 13:30:00

fin : 2025-08-20 15:00:00

2025-08-20

Après une matinée pleine d’énergie et avant de reprendre les festivités, il est temps de se relaxer, de s’évader voire même de s’assoupir une petite heure … Durant ce moment de calme, une conteuse te lira une fabuleuse histoire.

Librairie La page Queyras et médiathèque Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

After an energetic morning and before resuming the festivities, it’s time to relax, escape and even doze off for an hour… During this quiet moment, a storyteller will read you a fabulous story.

German :

Nach einem energiegeladenen Vormittag und bevor es mit den Feierlichkeiten weitergeht, ist es Zeit, sich zu entspannen, dem Alltag zu entfliehen oder sogar eine Stunde lang zu dösen? Während dieser ruhigen Zeit liest dir eine Märchenerzählerin eine fabelhafte Geschichte vor.

Italiano :

Dopo una mattinata piena di energia e prima di tornare ai festeggiamenti, è il momento di rilassarsi, staccare la spina e sonnecchiare per un’ora? Durante questo momento di tranquillità, un narratore vi leggerà una storia favolosa.

Espanol :

Después de una mañana llena de energía y antes de volver a las fiestas, es hora de relajarse, evadirse e incluso dormitar durante una hora.. Durante este momento de tranquilidad, un cuentacuentos le leerá una fabulosa historia.

