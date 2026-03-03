Sieste contée (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-03-05
Sieste contée avec Elisabeth Salesse.
A 13h.
Public adulte.
Inscriptions au 05 55 18 17 50.   .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50  mediatheque@brive.fr

