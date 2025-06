Sieste électronique Château Éphémère Carrières-sous-Poissy 15 juillet 2025 14:00

gratuit sur inscription

Début : 2025-07-15T14:00:00 – 2025-07-15T16:00:00

Fin : 2025-07-15T14:00:00 – 2025-07-15T16:00:00

Ravine Sonique une expérience immersive d’1 heure, où les sons envoûtants des forêts, des courts d’eau et des plages de La Réunion se mêlent harmonieusement à une composition musicale moderne. Cette sieste électronique transporte les participants au travers des ravines de l’île intense, entre murmures d’eau vive, chants d’oiseaux, clapotis des vagues et sons de synthèse.

Idéale pour une pause ressourçante, cette expérience est une invitation à explorer un paysage sonore unique, rythmée par une création auditive moderne et apaisante. Il suffit de fermer les yeux, respirer, et se laisser emporter par ce dialogue entre terre, mer et électronique.

Juliette Sédès et Thomas Lucas composent un paysage sonore évolutif, alternant entre nappes électroniques et sons enregistrés, pour créer une atmosphère propice à la relaxation. Les sons se déploient progressivement, transportant les auditeurs dans un univers sonore apaisant.

La sieste s’accompagne d’un temps de méditation en amont de la sieste, afin de préparer les participants à une expérience qui les invite à déconnecter de la réalité dans laquelle ils se trouvent, tout en permettant aux intervenants d’aborder les bienfaits thérapeutiques que peuvent procurer ces siestes : le format idéal pour montrer que technologie, santé, nature et humains peuvent ne faire qu’un !

⏰De 14h à 16h

dès 6 ans

❕Nombres de places limitées

Comment participer ?

C’est très simple ! Une fois votre réservation faite sur Hello Asso, un mail de confirmation vous sera transmis quelques jours avant l’atelier. Le jour J, vous n’aurez plus qu’à vous rendre au Château Éphémère.

CONTACT

Téléphone : 01 39 79 29 93

✉️Mail : bonjour@chateauephemere.org

ACCÈS

Adresse : 2 Chemin des Grandes Terres, 78955, Carrières-sous-Poissy

Transports : RER A / Transilien ligne J jusqu’à Poissy, puis bus n°30, n°1 ou n°42 (5 mins)

️Parking gratuit

