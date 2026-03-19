Sieste littéraire Médiathèque Cognac
Sieste littéraire Médiathèque Cognac vendredi 24 juillet 2026.
Sieste littéraire
Médiathèque 10 rue du Minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24 20:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Laissez-vous transporter par une sélection de poèmes français qui célèbrent l’été.
Dans une ambiance douce et sensorielle, chaque texte vous invite à ralentir, rêver et vous détendre.
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Médiathèque 10 rue du Minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
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English :
Let yourself be transported by a selection of French poems celebrating summer.
In a soft, sensory atmosphere, each text invites you to slow down, dream and relax.
L’événement Sieste littéraire Cognac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Cognac