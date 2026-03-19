Sieste littéraire Médiathèque Cognac

Sieste littéraire

Médiathèque 10 rue du Minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24 20:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Laissez-vous transporter par une sélection de poèmes français qui célèbrent l’été.

Dans une ambiance douce et sensorielle, chaque texte vous invite à ralentir, rêver et vous détendre.

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Médiathèque 10 rue du Minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English :

Let yourself be transported by a selection of French poems celebrating summer.

In a soft, sensory atmosphere, each text invites you to slow down, dream and relax.

L’événement Sieste littéraire Cognac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Cognac